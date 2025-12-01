EXPOSITION REGARDER LE SILENCE PAR DANIELLE DE GUILHEM CHEZ ARABESQUE Arabesque Centre d’Art Maison bleue Saint-Cyprien

EXPOSITION REGARDER LE SILENCE PAR DANIELLE DE GUILHEM CHEZ ARABESQUE

Arabesque Centre d'Art Maison bleue 5 rue Jules Romains Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-30 10:00:00

fin : 2026-01-03 12:00:00

2025-12-30

Du mardi 30 décembre au samedi 3 janvier de 10h à 12h et de 17h à 19h > Exposition Regarder le silence par Danielle de Guilhem

chez Arabesque.

Tout public.

Entrée libre.

Contact 06 47 92 61 32 arabesquestcyp@gmail.com

Arabesque Centre d’Art Maison bleue 5 rue Jules Romains Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 47 92 61 32

English :

Tuesday December 30 to Saturday January 3, 10am to 12pm and 5pm to 7pm > Regarder le silence exhibition by Danielle de Guilhem

at Arabesque.

Open to all.

Free admission.

Contact: 06 47 92 61 32 arabesquestcyp@gmail.com

German :

Dienstag, 30. Dezember bis Samstag, 3. Januar, von 10 bis 12 Uhr und von 17 bis 19 Uhr > Ausstellung Regarder le silence von Danielle de Guilhem

bei Arabesque.

Für alle Altersgruppen.

Freier Eintritt.

Kontakt: 06 47 92 61 32 arabesquestcyp@gmail.com

Italiano :

Da martedì 30 dicembre a sabato 3 gennaio, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 > Mostra Regarder le silence di Danielle de Guilhem

presso Arabesque.

Aperta al pubblico.

Ingresso libero.

Contatto: 06 47 92 61 32 arabesquestcyp@gmail.com

Espanol :

Del martes 30 de diciembre al sábado 3 de enero, de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00 > Exposición Regarder le silence de Danielle de Guilhem

en Arabesque.

Abierta al público en general.

Entrada gratuita.

Contacto: 06 47 92 61 32 arabesquestcyp@gmail.com

