EXPOSITION REGARDER LE SILENCE PAR DANIELLE DE GUILHEM CHEZ ARABESQUE Arabesque Centre d’Art Maison bleue Saint-Cyprien

Arabesque Centre d’Art Maison bleue 5 rue Jules Romains Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-30 10:00:00
fin : 2026-01-03 12:00:00
Du mardi 30 décembre au samedi 3 janvier de 10h à 12h et de 17h à 19h > Exposition Regarder le silence par Danielle de Guilhem
chez Arabesque.
Tout public.
Entrée libre.
Contact 06 47 92 61 32 arabesquestcyp@gmail.com
Arabesque Centre d’Art Maison bleue 5 rue Jules Romains Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 47 92 61 32
English :
Tuesday December 30 to Saturday January 3, 10am to 12pm and 5pm to 7pm > Regarder le silence exhibition by Danielle de Guilhem
at Arabesque.
Open to all.
Free admission.
Contact: 06 47 92 61 32 arabesquestcyp@gmail.com
Location: Arabesque Cent…
German :
Dienstag, 30. Dezember bis Samstag, 3. Januar, von 10 bis 12 Uhr und von 17 bis 19 Uhr > Ausstellung Regarder le silence von Danielle de Guilhem
bei Arabesque.
Für alle Altersgruppen.
Freier Eintritt.
Kontakt: 06 47 92 61 32 arabesquestcyp@gmail.com
Ort: Arabesque Cent…
Italiano :
Da martedì 30 dicembre a sabato 3 gennaio, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 > Mostra Regarder le silence di Danielle de Guilhem
presso Arabesque.
Aperta al pubblico.
Ingresso libero.
Contatto: 06 47 92 61 32 arabesquestcyp@gmail.com
Sede: Centro Arabesque…
Espanol :
Del martes 30 de diciembre al sábado 3 de enero, de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00 > Exposición Regarder le silence de Danielle de Guilhem
en Arabesque.
Abierta al público en general.
Entrada gratuita.
Contacto: 06 47 92 61 32 arabesquestcyp@gmail.com
Lugar: Arabesque Cent…
