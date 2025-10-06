EXPOSITION REGARDER L’OEUVRE D’ART VOIR LE QUOTIDIEN AUTREMENT Béziers

1 place des Albigeois Béziers Hérault

Le service Santé de Béziers coordonne une exposition née d’un projet entre le GEM et les Musées créations originales inspirées d’œuvres du musée Fayet.

À l’échelle nationale, les Semaines d’information sur la santé mentale mettent en lumière des initiatives favorisant dialogue et solidarité. À Béziers, le service Santé coordonne une programmation d’événements pensée pour renforcer les liens.

Dans ce cadre, l’exposition « Regarder l’œuvre d’art voir le quotidien autrement » est présentée.

Ce projet, mené par l’association G.E.M. et les Musées de Béziers, a permis aux participants d’investir les salles du musée Fayet et l’atelier du G.E.M. durant une année entière afin de livrer des interprétations personnelles et sensibles des œuvres qui les ont touchés.

Avec le soutien de la Dupré&Dupré Gallery et de l’Hôtel la Prison, ces créations sont aujourd’hui mises en valeur dans un cadre exceptionnel. .

1 place des Albigeois Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 48 14 03 53 musees@ville-beziers.fr

English :

The Béziers Health Department is coordinating an exhibition based on a project between the GEM and the Museums: original creations inspired by works in the Fayet Museum.

German :

Das Gesundheitsamt von Béziers koordiniert eine Ausstellung, die aus einem Projekt zwischen dem GEM und den Museen entstanden ist: originelle Kreationen, die von Werken des Fayet-Museums inspiriert wurden.

Italiano :

Il Dipartimento della Salute di Béziers coordina una mostra basata su un progetto tra il GEM e i Musei: creazioni originali ispirate alle opere del Museo Fayet.

Espanol :

El Departamento de Salud de Béziers coordina una exposición basada en un proyecto entre el GEM y los Museos: creaciones originales inspiradas en obras del Museo Fayet.

