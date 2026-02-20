Exposition Regards créatifs de la Maison Picasso sur la ville de Landau Haguenau

Exposition Regards créatifs de la Maison Picasso sur la ville de Landau

A l’occasion de la Quinzaine culturelle consacrée à l’Allemagne, la Maison Picasso, espace culturel et artistique du Centre de Harthouse, invite le public à découvrir une exposition placée sous le signe du jumelage de Haguenau avec la ville de Landau.

Elle met en lumière le potentiel créatif des adultes accueillis dans la structure, qui se sont exprimés artistiquement autour de ce thème, source d’inspiration riche et plurielle.

Peintures sur toile, céramiques, objets et créations diverses témoignent de leur regard singulier, de leur sensibilité et de leur imagination. La Maison Picasso poursuit ainsi sa mission favoriser l’épanouissement artistique et renforcer la place de chacun au sein de la société par le biais de la création. 0 .

To mark the Cultural Fortnight dedicated to Germany, the Maison Picasso, the cultural and artistic space in the Harthouse center, invites the public to discover an exhibition dedicated to Haguenau’s twinning with the town of Landau.

