EXPOSITION REGARDS CROISES A L’OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains
EXPOSITION REGARDS CROISES A L’OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains samedi 1 novembre 2025.
EXPOSITION REGARDS CROISES A L’OFFICE DE TOURISME
OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-11-01
Tout public
Photographie de voyages, illustrations sensibles et colorées et sculptures en grès se rencontrent dans cette exposition familiale. Trois univers, trois voix, un même élan créatif à partager. .
OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement EXPOSITION REGARDS CROISES A L’OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-24 par Antenne de Bourbonne-les-Bains