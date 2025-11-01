EXPOSITION REGARDS CROISES A L’OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains

EXPOSITION REGARDS CROISES A L’OFFICE DE TOURISME

OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-11-01

fin : 2025-12-19

Photographie de voyages, illustrations sensibles et colorées et sculptures en grès se rencontrent dans cette exposition familiale. Trois univers, trois voix, un même élan créatif à partager. .

OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

