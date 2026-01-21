Exposition Regards croisés

Rue Saint-Loup Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21

Exposition Regards croisés

Regards croisés , est née d’une collaboration artistique entre une sœur, Marina Calvi, artiste peintre, et son frère, Wilfrid Guette, photographe portraitiste. Ce projet explore le dialogue entre deux médiums la photographie couleur et la peinture Pop-art, représentée par les toiles de Marina Calvi. Au cœur de cette démarche se trouve, Marie Brochard Dedieu, modèle silencieuse et inspirante auprès de Wilfrid Guette. Regards croisés interroge la notion d’identité, la tension entre figuration et abstraction, et célèbre la fraternité comme moteur de création. .

Rue Saint-Loup Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition: Regards croisés

L’événement Exposition Regards croisés Amilly a été mis à jour le 2026-01-21 par OT MONTARGIS