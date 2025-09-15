Exposition Regards croisés : Art, design et architecture d’intérieure Le Grand-Quevilly

Exposition Regards croisés : Art, design et architecture d’intérieure Le Grand-Quevilly lundi 15 septembre 2025.

Exposition Regards croisés : Art, design et architecture d’intérieure

Esplanade Tony Larue Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Début : Vendredi 2025-09-15 18:30:00

fin : 2025-09-26

2025-09-15 2025-09-26

(Re)Découvrez une partie du patrimoine extraordinaire de l’Hôtel de Ville de Grand Quevilly. Cette exposition vous propose de plonger dans l’univers singulier de la salle des mariages et du salon d’honneur, pensées comme un véritable écrin de design et de création artistique dans les années 70.

On y retrouve les célèbres sièges Little Tulip du designer emblématique Pierre Paulin, les canapés élégant de Joseph-André Motte, et une imposante œuvre murale en métal texturé signée du sculpteur Pierre Sabatier.

Un lieu rare où l’architecture devient terrain d’expression artistique du XXᵉ siècle, à (re)découvrir le temps d’une exposition.

En lien avec l’exposition, découvrez une conférence dAnne Bony, historienne de l’art spécialisée dans les arts décoratifs avec Damien Sabatier, fils du sculpteur Pierre Sabatier et Pascal Cuisinier, spécialiste de Joseph-André Motte le vendredi 26 septembre à 18h30. Gratuit, en entrée libre. .

Esplanade Tony Larue Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 68 93 00

