Exposition « Regards croisés » d’Anne Batista et Veronica Santamaria Palombo Centre culturel Jean-Luc Laurent Le Kremlin-Bicêtre samedi 20 septembre 2025.

Une rencontre artistique entre les dessins au feutre noir d’Anne Batista et les cyanotypes de Veronica Santamaria Palombo, inspirés de l’architecture du Kremlin-Bicêtre.

En mêlant photographies poétiques et représentations de bâtiments emblématiques, visibles ou disparus, elles offrent un regard croisé sur la ville et sa mémoire.

Centre culturel Jean-Luc Laurent 53 avenue de Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 Les Coquettes – Les Plantes Val-de-Marne Île-de-France

Anne Batista et Veronica Santamaria Palombo