Exposition Regards croisés Estampes d’hier et d’aujourd’hui Archives municipales et communautaires Olga de Saint-Affrique La Rochelle

Exposition Regards croisés Estampes d’hier et d’aujourd’hui

Archives municipales et communautaires Olga de Saint-Affrique 25B avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-02

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-04-02

Organisée en partenariat avec l’association Quai de l’Estampe, l’exposition Regards croisés Estampes d’hier et d’aujourd’hui sera visible aux Archives municipales et communautaires Olga de Saint-Affrique, du 2 avril au 29 mai 2026.

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Archives municipales et communautaires Olga de Saint-Affrique 25B avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 53 91 archives@ville-larochelle.fr

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English :

Organized in partnership with the Quai de l?Estampe association, the exhibition Regards croisés? Estampes d?hier et d?aujourd?hui will be on view at the Archives municipales et communautaires Olga de Saint-Affrique, from April 2 to May 29, 2026.

L’événement Exposition Regards croisés Estampes d’hier et d’aujourd’hui La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-16 par Nous La Rochelle