Exposition Regards croisés Pôle des arts visuels Marseille 16e Arrondissement

Vendredi 19 septembre 2025 de 18h à 21h.

Vernissage.

Du 20/09 au 30/09/2025 tous les jours de 10h à 18h.

Mardi 23 septembre repas partagé le midi (12h/15h)/visite guidée sur inscription. Pôle des arts visuels 90 Plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-09-30 18:00:00

Regards croisés expose les aquarelles d’Iris Le Fur créées en 2025 et les tableaux de Paul Cezanne peignant l’Estaque 200 ans plus tôt. 4 salles sont ouvertes au public entrée libre.

Un pont entre 2 époques se tisse, à la rencontre de l’Estaque et à travers le regard croisé de 2 artistes avec 200 ans d’écart. Cézanne a peint ce petit port de l’Estaque à Marseille et Iris Le Fur, plasticienne sonore, propose une balade multisensorielle sillonnant le port, la baie les collines comme les petites ruelles de ce site emblématique. Plusieurs lignes de lecture sont ainsi proposées au public afin de solliciter nos sens dans leur pluralité. .

Pôle des arts visuels 90 Plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 09 29 93 pav1516@marseille.fr

English :

Regards croisés exhibits watercolors by Iris Le Fur created in 2025 and paintings by Paul Cezanne of l’Estaque 200 years earlier. 4 rooms are open to the public with free admission.

German :

Regards croisés stellt die 2025 entstandenen Aquarelle von Iris Le Fur und die Bilder von Paul Cezanne aus, der L’Estaque 200 Jahre zuvor malte. 4 Räume sind für das Publikum geöffnet freier Eintritt.

Italiano :

Regards croisés espone acquerelli di Iris Le Fur realizzati nel 2025 e dipinti di Paul Cezanne dell’Estaque di 200 anni prima. 4 sale sono aperte al pubblico con ingresso gratuito.

Espanol :

Regards croisés expone acuarelas de Iris Le Fur realizadas en 2025 y pinturas de Paul Cezanne de l’Estaque 200 años antes. 4 salas abiertas al público con entrada gratuita.

