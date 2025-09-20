Exposition – Regards croisés Musée du Faouët Le Faouët

Exposition – Regards croisés Musée du Faouët Le Faouët samedi 20 septembre 2025.

Exposition – Regards croisés 20 et 21 septembre Musée du Faouët Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition « Regards croisés de deux peintres paysagistes en Bretagne : Marguerite Raffray (1907-2004) et André Wilder (1871-1965)

Trente-six ans séparent Marguerite Raffray (1907-2004) et André Wilder (1871-1965), mais chez l’un comme chez l’autre, les paysages sont tout autant empreints de lumière. Les deux artistes peignent sur le motif, à l’image des impressionnistes, faisant abstraction du dessin et saisissant l’instant présent. Chacun à sa manière restitue ses émotions dans une peinture, où la matière, les courbes et les lignes, la couleur, les vibrations et le mouvement se répondent.

Cette mise en parallèle de leur travail, à travers plus de quatre-vingts œuvres, révèle non seulement la dimension esthétique de leur peinture mais également leur sensibilité dans la représentation maritime de la Bretagne et ponctuellement du sud de la France.

Musée du Faouët 1a Rue de Quimper, 56320 Le Faouët, France Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne 0297231527 https://www.museedufaouet.fr L’établissement a été fondé en 1658 par le baron du Faouet, Sébastien du Fresnay, seigneur de Coetcodu et son épouse, Anne Petau d’Immancheville. Les lettres de confirmation d’établissement et d’amortissement sont accordées en 1681 aux Ursulines pour le fonds où s’élèvent leur église, maisons, jardins et lieux claustraux. Le couvent comprend deux corps de logis principaux en équerre, avec galerie de cloître au rez-de-chaussée ; la chapelle occupe l’angle saillant, au nord-est. Un troisième logis ancien abritant autrefois les parloirs et le logis du chapelain se greffe au nord-ouest du bâtiment nord. Angle de la place des Halles (Direction Quimperlé).

Journées européennes du patrimoine 2025

musée du Faouët