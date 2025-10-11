Exposition Regards Croisés Poey-d’Oloron

Salle polyvalente Poey-d’Oloron Pyrénées-Atlantiques

Le collectif Regards Croisés, composé d’une douzaine de peintres et photographes, vous invite à venir découvrir leur nouvelle exposition (4ème édition).

L’exposition, qui allie le talent de peintres et de photographes locaux, promet une immersion dans le monde des arts visuels, mêlant plusieurs univers différents aquarelles, pastels, photographies naturalistes, de paysages… Elle est ouverte au public de 10h à 17h30 durant tout le week-end, avec un accès libre pour tous les visiteurs, soulignant l’engagement de l’association à rendre l’art accessible à tous.

A noter, 2 évènements

Samedi 11 octobre à 18h, Salle polyvalente de Saucède “Danse trad’” Allez, on danse ! Initiation à la danse trad’

Dimanche 12 octobre à 18h Salle polyvalente de Verdets “La transhumance dans les Pyrénées” par Didier Hervé, directeur de l‘Institut Patrimonial du Haut-Béarn (IPHB). .

Salle polyvalente Poey-d’Oloron 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 33 95

