EXPOSITION REGARDS CROISÉS Saint-Génis-des-Fontaines

EXPOSITION REGARDS CROISÉS

13 Rue Georges Clemenceau Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-02 09:30:00

fin : 2026-03-30 12:00:00

2026-03-02

Cinq artistes, cinq univers, une rencontre vibrante entre couleurs, matières et émotions. “Regards Croisés” vous invite à explorer des sensibilités artistiques singulières à la galerie des deux clochers

13 Rue Georges Clemenceau Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33 culture@sgdf66.fr

English :

Five artists, five universes, a vibrant encounter of colors, materials and emotions: ?Regards Croisés? invites you to explore singular artistic sensibilities at the Galerie des Deux Clochers

