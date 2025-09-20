Exposition « Regards croisés » Salle François Martin Saint-Clément

Exposition « Regards croisés » Samedi 20 septembre, 10h00 Salle François Martin Saône-et-Loire

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Avec l’exposition Regards croisés, trois artistes locales, Agathe Ducerf, Laure Marchais et Marie Bouclier, partagent leur vision singulière du riche patrimoine de la Bourgogne. À travers des illustrations inspirées par les paysages, l’histoire et les traditions de cette région qui leur tient à cœur, elles explorent l’âme d’un territoire vivant et intemporel. Cette exposition est une invitation à redécouvrir, sous un angle artistique et poétique, la beauté et la diversité de ce qui nous entoure. Plongez dans cet échange créatif qui mêle mémoire, émotion et regard contemporain.

Salle François Martin Place Saint-Pierre, 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 39 71 68 Salle d’exposition temporaire.

