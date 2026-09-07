Informations pratiques

Montivilliers

Exposition : Regards croisés sur Guillaume le Conquérant

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-03-03 14:00:00

fin : 2027-03-28 17:00:00

Date(s) :

2027-03-03

L’art médiéval du livre dialogue avec la photographie contemporaine.

« Si la tapisserie de Bayeux était un manuscrit… » : cette série de 19 enluminures, réalisées par Anastasia Lobanova, réinterprète la tradition médiévale avec un respect scrupuleux des techniques historiques.

Face à ces œuvres, la série photographique de Fedor Bakulin, « Normandie. Sur les traces de Guillaume le Conquérant », établit un dialogue visuel. Elle crée un pont entre le passé et le présent en associant les scènes et les figures de la célèbre tapisserie aux lieux normands qui en conservent encore la mémoire : abbayes, châteaux, chapelles, églises ou champs de bataille.

**À ne pas manquer :** démonstration des techniques d’enluminure par Anastasia Lobanova, les samedi 20 et dimanche 21 mars 2027, de 14h à 16h.

Exposition réalisée avec le soutien de la Région Normandie dans le cadre de « Millenium – 2027, Année européenne des Normands ». .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie abbaye@ville-montivilliers.fr

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English : Exposition : Regards croisés sur Guillaume le Conquérant

L’événement Exposition : Regards croisés sur Guillaume le Conquérant Montivilliers a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie