EXPOSITION REGARDS CROISÉS SUR LE MÉTIER D’ASSISTANT MATERNEL MÉDIATHÈQUE Eaunes

EXPOSITION REGARDS CROISÉS SUR LE MÉTIER D’ASSISTANT MATERNEL

MÉDIATHÈQUE 785 Avenue de la Mairie Eaunes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-02

Une exposition créée par les Assmat du relais des assistantes maternelles d’Eaunes.

Elle permet de découvrir en images et de mieux comprendre les missions quotidiennes que ce métier implique auprès de la petite enfance. .

MÉDIATHÈQUE 785 Avenue de la Mairie Eaunes 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 23 22 media.eaunes@mediaeaunes.fr

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English :

An exhibition created by the Eaunes Relais des Assistantes Maternelles.

L’événement EXPOSITION REGARDS CROISÉS SUR LE MÉTIER D’ASSISTANT MATERNEL Eaunes a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE