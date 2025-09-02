Exposition Regards croisés sur le patrimoine Loir-et-Chérien à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Début : Samedi 2025-09-02

fin : 2025-09-27

Nouvelle exposition à découvrir dans votre médiathèque.

Exposition Regards croisés sur le patrimoine Loir-et-Chérien à Montoire-sur-le Loir. Le Loir-et-Cher, territoire au patrimoine culturel précieux, contribue largement à l’attractivité touristique du département. De ses grands monuments, tels que l’abbaye de la Trinité à Vendôme ou la pagode de Romorantin-Lanthenay, à son patrimoine rural, incluant les moulins et le mobilier religieux des églises de campagne, cette exposition met en lumière les trésors du Loir-et-Cher. Elle valorise également les initiatives des organismes et associations engagés dans la préservation de ce patrimoine, de la région du Perche à la Vallée du Cher. .

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 72 60 mediatheque.montoire@catv41.fr

