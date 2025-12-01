EXPOSITION REGARDS D’AILLEURS Atelier Galerie Auguste Torreilles

EXPOSITION REGARDS D'AILLEURS
Atelier Galerie Auguste Torreilles
vendredi 12 décembre 2025.

11 avenue de Perpignan
Torreilles
Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-12 10:00:00
fin : 2025-12-19 12:30:00

2025-12-12

Exposition d’aquarelles de Mr André Hembert
+33 6 10 82 30 71 

English :

Watercolor exhibition by André Hembert

