Informations pratiques

Exposition : Regards d’artistes sur l’animal et la nature » de Benoît Saison 19 et 20 septembre Chapelle des Jésuites Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition proposée par le Conseil de Quartier Perpignan Saint-Bertin

Chapelle des Jésuites Rue du Lycée, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0374182000 https://www.ville-saint-omer.fr/mes-loisirs/culture-et-loisirs/les-lieux-culturels Depuis sa rénovation en octobre 2017, la Chapelle des Jésuites, datant du XVIIe siècle, est devenue l’un des hauts lieux de diffusion culturelle du Pays de Saint-Omer, qui peut être privatisé pour accueillir une grande variété d’événements publics et privés.

Ses 780m² utiles et sa configuration modulable permettent d’accueillir tout type d’événement. Sa façade majestueuse, son architecture rénovée, la luminosité de ses vitraux, l’acoustique de son chœur font de ce lieu patrimonial un endroit atypique.

Exposition proposée par le Conseil de Quartier Perpignan Saint-Bertin