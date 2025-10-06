Exposition « RegardS » de Alain BARBE Mont-de-Marsan

Exposition « RegardS » de Alain BARBE

1 place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan Landes

Début : 2025-10-06

fin : 2025-11-10

2025-10-06 2025-11-03 2025-11-12

Quand les regards tissent nos territoires…

C’est la première fois que les Théâtres de Gascogne, Scène conventionnée d’intérêt national, mention art en territoire , présentent une exposition de peinture.

REGARDS, titre choisi par Christian Garcelon, commissaire de l’exposition, invite à la pluralité.

Cette rétrospective donne à parcourir l’œuvre d’Alain Barbé et se fait témoin du fil d’une existence. Elle invite également habitants, publics de passage, curateurs, artistes avides de dialogue, à entrer en résonance intime avec les œuvres.

Elle est le début d’un cheminement, d’un dialogue continu entre les arts, au service d’un territoire que nous aimons habiter, raconter et rêver ensemble. .

