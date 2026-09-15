Exposition : Regards de femmes Maison de l’égalité Femmes-Hommes Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Exposition : Regards de femmes

Maison de l’égalité Femmes-Hommes 26A rue Chanzy Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-06

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-06

Encore aujourd’hui, les femmes sont socialement jugées en fonction de leur capacité à « prendre soin » de leurs enfants, de leur mari, de leur corps, de leur visage et des autres en général.

.

Maison de l’égalité Femmes-Hommes 26A rue Chanzy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exhibition: Women’s Perspectives

Even today, women are judged by society on the basis of their ability to ‘look after’ their children, their husbands, their bodies, their faces and others in general.

L’événement Exposition : Regards de femmes Rochefort a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan