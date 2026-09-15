Exposition : Regards de femmes Maison de l’égalité Femmes-Hommes Rochefort
mardi 6 octobre 2026 · Maison de l'égalité Femmes-Hommes · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Exposition : Regards de femmes
Maison de l’égalité Femmes-Hommes 26A rue Chanzy Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-06
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-06
Encore aujourd’hui, les femmes sont socialement jugées en fonction de leur capacité à « prendre soin » de leurs enfants, de leur mari, de leur corps, de leur visage et des autres en général.
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Maison de l’égalité Femmes-Hommes 26A rue Chanzy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr
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English : Exhibition: Women’s Perspectives
Even today, women are judged by society on the basis of their ability to ‘look after’ their children, their husbands, their bodies, their faces and others in general.
L’événement Exposition : Regards de femmes Rochefort a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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