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Exposition : Regards de femmes Maison de l’égalité Femmes-Hommes Rochefort

mardi 6 octobre 2026 · Maison de l'égalité Femmes-Hommes · Rochefort

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Maison de l'égalité Femmes-Hommes
Adresse
26A rue Chanzy
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif

Rochefort

Exposition : Regards de femmes

Maison de l’égalité Femmes-Hommes 26A rue Chanzy Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-06
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-06

Encore aujourd’hui, les femmes sont socialement jugées en fonction de leur capacité à « prendre soin » de leurs enfants, de leur mari, de leur corps, de leur visage et des autres en général.
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Maison de l’égalité Femmes-Hommes 26A rue Chanzy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27  egalite.lamaison@ville-rochefort.fr

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English : Exhibition: Women’s Perspectives

Even today, women are judged by society on the basis of their ability to ‘look after’ their children, their husbands, their bodies, their faces and others in general.

L’événement Exposition : Regards de femmes Rochefort a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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