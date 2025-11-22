Exposition Regards de Vaches , Muses à cornes. Éguzon-Chantôme

Exposition Regards de Vaches , Muses à cornes.

3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme Indre

Gratuit

Début : Samedi 2025-11-22 13:30:00

fin : 2025-12-24 17:30:00

Exposition de peinture Regards de Vaches Muses à Cornes au bureau de tourisme d’Eguzon-Chantôme.

Portraits aquarellées de vaches françaises, une collection de portraits d’animaux par Natalia Fissot. .

3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 69 tourisme@cc-valleedelacreuse.fr

Painting exhibition Regards de Vaches Muses à Cornes at the Eguzon-Chantôme tourist office.

Gemäldeausstellung Regards de Vaches Muses à Cornes im Tourismusbüro von Eguzon-Chantôme.

Mostra di pittura Regards de Vaches Muses à Cornes presso l’ufficio turistico di Eguzon-Chantôme.

Exposición de pintura Regards de Vaches Muses à Cornes en la oficina de turismo de Eguzon-Chantôme.

