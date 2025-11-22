Exposition Regards de Vaches , Muses à cornes. Éguzon-Chantôme
Exposition Regards de Vaches , Muses à cornes. Éguzon-Chantôme samedi 22 novembre 2025.
Exposition Regards de Vaches , Muses à cornes.
3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-22 13:30:00
fin : 2025-12-24 17:30:00
Date(s) :
2025-11-22
Exposition de peinture Regards de Vaches Muses à Cornes au bureau de tourisme d’Eguzon-Chantôme.
Portraits aquarellées de vaches françaises, une collection de portraits d’animaux par Natalia Fissot. .
3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 69 tourisme@cc-valleedelacreuse.fr
English :
Painting exhibition Regards de Vaches Muses à Cornes at the Eguzon-Chantôme tourist office.
German :
Gemäldeausstellung Regards de Vaches Muses à Cornes im Tourismusbüro von Eguzon-Chantôme.
Italiano :
Mostra di pittura Regards de Vaches Muses à Cornes presso l’ufficio turistico di Eguzon-Chantôme.
Espanol :
Exposición de pintura Regards de Vaches Muses à Cornes en la oficina de turismo de Eguzon-Chantôme.
L’événement Exposition Regards de Vaches , Muses à cornes. Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Vallée de la Creuse