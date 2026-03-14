Exposition Regards Littéraires

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-01

Après une interprétation photographique d’œuvres de grands maitres en 2025, les photographes du club de Clion-sur-Indre vous proposent de venir retrouver, à partir de trois photographies, un ouvrage de la littérature française ou étrangère.

Représenter un classique de la littérature, un roman contemporain, un recueil de poèmes ou encore une bande dessinée tels sont les défis que se sont lancés les membres du Photo-club de Clion. Chaque photographe s’est véritablement creusé la cervelle pour parvenir à résumer l’œuvre littéraire de son choix en trois images seulement. Un exercice exigeant, mêlant créativité, sens de la synthèse et regard artistique. Le défi proposé aux visiteurs sera désormais de deviner lequel des neuf membres a interprété La Mare au Diable, Le Vieil Homme et la Mer, Le Petit Prince… et bien d’autres ouvrages encore.

Vernissage ouvert à tous le vendredi 27 mars à 18h00. .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

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English :

After a photographic interpretation of the works of the great masters in 2025, the photographers of the Clion-sur-Indre club invite you to come and find, from three photographs, a work of French or foreign literature.

L’événement Exposition Regards Littéraires Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Châtillonnais en Berry