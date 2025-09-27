Exposition Regards littéraires Clion
Exposition Regards littéraires Clion samedi 27 septembre 2025.
Exposition Regards littéraires
1 Rue du Parc Clion Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-28 12:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Le Club Photo de Clion a l’honneur de vous convier à son exposition annuelle sur le thème Regards Littéraires .
Venez découvrir une série d’œuvres qui établissent un dialogue fascinant entre la photographie et la littérature. Cet événement sera l’occasion de découvrir le travail de nos membres e .
1 Rue du Parc Clion 36700 Indre Centre-Val de Loire clubphotodeclion@gmail.com
English :
The Club Photo de Clion is pleased to invite you to its annual exhibition on the theme of « Literary Views ».
German :
Der Fotoclub von Clion hat die Ehre, Sie zu seiner Jahresausstellung mit dem Thema « Literarische Blicke » einzuladen.
Italiano :
Il Clion Photo Club è lieto di invitarvi alla sua mostra annuale sul tema « Vedute letterarie ».
Espanol :
El Clion Photo Club tiene el placer de invitarle a su exposición anual sobre el tema « Miradas literarias ».
L’événement Exposition Regards littéraires Clion a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Châtillonnais en Berry