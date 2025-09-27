Exposition Regards littéraires Clion

1 Rue du Parc Clion Indre

Gratuit

2025-09-27 10:00:00

2025-09-28 12:00:00

2025-09-27

Le Club Photo de Clion a l’honneur de vous convier à son exposition annuelle sur le thème Regards Littéraires .

Venez découvrir une série d’œuvres qui établissent un dialogue fascinant entre la photographie et la littérature. Cet événement sera l’occasion de découvrir le travail de nos membres e .

1 Rue du Parc Clion 36700 Indre Centre-Val de Loire clubphotodeclion@gmail.com

English :

The Club Photo de Clion is pleased to invite you to its annual exhibition on the theme of « Literary Views ».

German :

Der Fotoclub von Clion hat die Ehre, Sie zu seiner Jahresausstellung mit dem Thema « Literarische Blicke » einzuladen.

Italiano :

Il Clion Photo Club è lieto di invitarvi alla sua mostra annuale sul tema « Vedute letterarie ».

Espanol :

El Clion Photo Club tiene el placer de invitarle a su exposición anual sobre el tema « Miradas literarias ».

