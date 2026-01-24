Exposition Regards Objectifs Place du Général de Gaulle Angerville-l’Orcher

Exposition Regards Objectifs

Place du Général de Gaulle Mairie d’Angerville-l’Orcher Angerville-l’Orcher Seine-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-01

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-01

La mairie d’Angerville-l’Orcher accueille une exposition intitulée Regards Objectifs . Vous pourrez découvrir les photographies de divers artistes Marc Alizier, Michel Bréant et Denis Grisel.

Du 1er au 28 février 2026, aux heures d’ouverture de la mairie et tous les dimanches de 15h à 17h30 en présence de l’artiste. .

Place du Général de Gaulle Mairie d’Angerville-l’Orcher Angerville-l’Orcher 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 92 02 contactao@orange.fr

