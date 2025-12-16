Exposition Regards sensibles. Œuvres vidéos de la collection Lemaître Cité Internationale Lyon 6e Arrondissement

Exposition Regards sensibles. Œuvres vidéos de la collection Lemaître

Cité Internationale 81 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône

Début : 2026-03-06

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-03-06

Pendant plus de 30 ans, Isabelle et Jean-Conrad Lemaître ont constitué une collection exceptionnelle d’art vidéo, l’une des plus importantes en mains privées en France.

Cité Internationale 81 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement 69006 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

English :

For over 30 years, Isabelle and Jean-Conrad Lemaître have built up an exceptional collection of video art, one of the largest in private hands in France.

