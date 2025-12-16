Exposition Regards sensibles. Œuvres vidéos de la collection Lemaître Cité Internationale Lyon 6e Arrondissement
Exposition Regards sensibles. Œuvres vidéos de la collection Lemaître
Cité Internationale 81 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône
Début : Lundi 2026-03-06 11:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
2026-03-06
Pendant plus de 30 ans, Isabelle et Jean-Conrad Lemaître ont constitué une collection exceptionnelle d’art vidéo, l’une des plus importantes en mains privées en France.
English :
For over 30 years, Isabelle and Jean-Conrad Lemaître have built up an exceptional collection of video art, one of the largest in private hands in France.
