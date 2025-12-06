Exposition Regards Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine

Exposition Regards

Saint-Macaire-en-Mauges 12 Rue du Docteur Schweitzer Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-08 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11

Chaque année, l’exposition Regards revient cette année à St Macaire en Mauges pour mettre en valeur les artistes pro et amateurs.

L’exposition Regards revient cet hiver pour proposer près de 200 œuvres originales réalisées par des artistes professionnels ou amateurs. Aquarelles, gravures, acryliques ou sculptures, il y en aura pour tous les goûts !

Le Club photo Macairois exposera également ses plus beaux clichés et proposera un studio photo durant tout le week-end. Cette année, Aurélia Guérin est l’invitée d’honneur de Regards. Elle exposera une vingtaine d’œuvres et en réalisera une en direct lors d’une démonstration le samedi à 15 h ! .

Saint-Macaire-en-Mauges 12 Rue du Docteur Schweitzer Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 31 45 28 85 exporegards@sevremoine.fr

English :

Every year, the Regards exhibition returns to St Macaire en Mauges to showcase both professional and amateur artists.

German :

Jedes Jahr kehrt die Ausstellung Regards in diesem Jahr nach St Macaire en Mauges zurück, um Profi- und Amateurkünstler in den Mittelpunkt zu stellen.

Italiano :

Ogni anno, la mostra Regards torna a St Macaire en Mauges per presentare artisti professionisti e dilettanti.

Espanol :

Cada año, la exposición Regards vuelve a St Macaire en Mauges para presentar a artistas profesionales y aficionados.

L’événement Exposition Regards Sèvremoine a été mis à jour le 2025-10-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges