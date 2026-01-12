Exposition Regards soignants d’Alain Coiffic Arès
Salle des expositions Arès Gironde
Début : 2026-02-02
fin : 2026-02-09
Aux horaires d’ouverture de la salle des expositions.
Cette exposition rend hommage au personnel soignant, dévoilant l’envers du décor des services de
réanimation et chirurgie cardiaque à travers la photographie. Elle met en lumière la gestuelle, les ambiances et
les situations souvent méconnues qui rythment leur quotidien. L’humain, au coeur de ces métiers techniques,
y est révélé avec sensibilité et engagement.
Tout public Gratuit.
Renseignements au 06 77 98 20 52 ou par mail à acoiffic@gmail.com.
Lieu 13/15 avenue de Bordeaux. .
Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 98 20 52 acoiffic@gmail.com
