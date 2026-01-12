Exposition Regards soignants d’Alain Coiffic Arès

Exposition Regards soignants d’Alain Coiffic

Cette exposition rend hommage au personnel soignant, dévoilant l’envers du décor des services de

réanimation et chirurgie cardiaque à travers la photographie. Elle met en lumière la gestuelle, les ambiances et

les situations souvent méconnues qui rythment leur quotidien. L’humain, au coeur de ces métiers techniques,

y est révélé avec sensibilité et engagement.

Tout public Gratuit.

Renseignements au 06 77 98 20 52 ou par mail à acoiffic@gmail.com.

Lieu 13/15 avenue de Bordeaux. .

Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 98 20 52 acoiffic@gmail.com

