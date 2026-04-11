Exposition Regards sur la Féminité Le Temple de la Féminité Le Grand-Serre

Le Grand-Serre

Exposition Regards sur la Féminité

Le Temple de la Féminité 340 chemin du Maraîcher Saint Julien Le Grand-Serre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 12:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Organisé par les Ambassadrices du Temple de la Féminité. Festival avec exposition d’œuvres d’art, atelier de Land Art, Atelier d’Écriture, démonstrations de Sculpture, Scènes Ouverte, Réalisation en commun d’un grand Mandala, Repas partagé.

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Le Temple de la Féminité 340 chemin du Maraîcher Saint Julien Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 24 46 85 vincent.tournebize26@gmail.com

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English :

Organized by the Ambassadrices du Temple de la Féminité. Festival with art exhibition, Land Art workshop, Writing workshop, Sculpture demonstrations, Open Stage, joint creation of a large Mandala, shared meal.

L’événement Exposition Regards sur la Féminité Le Grand-Serre a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche