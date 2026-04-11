Exposition Regards sur la Féminité Le Temple de la Féminité Le Grand-Serre
Exposition Regards sur la Féminité Le Temple de la Féminité Le Grand-Serre samedi 11 avril 2026.
Le Grand-Serre
Exposition Regards sur la Féminité
Le Temple de la Féminité 340 chemin du Maraîcher Saint Julien Le Grand-Serre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 12:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Organisé par les Ambassadrices du Temple de la Féminité. Festival avec exposition d’œuvres d’art, atelier de Land Art, Atelier d’Écriture, démonstrations de Sculpture, Scènes Ouverte, Réalisation en commun d’un grand Mandala, Repas partagé.
.
Le Temple de la Féminité 340 chemin du Maraîcher Saint Julien Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 24 46 85 vincent.tournebize26@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Ambassadrices du Temple de la Féminité. Festival with art exhibition, Land Art workshop, Writing workshop, Sculpture demonstrations, Open Stage, joint creation of a large Mandala, shared meal.
L’événement Exposition Regards sur la Féminité Le Grand-Serre a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
À voir aussi à Le Grand-Serre (Drôme)
- Parcours historique Le Grand-Serre Drôme 1 mai 2026
- Autour du Grand Serre Le Grand-Serre Drôme 1 mai 2026