Exposition Regards sur la Mer Étel

Exposition Regards sur la Mer

Musée des Thoniers Étel Morbihan

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2026-01-11 18:00:00

2025-12-13

Des pêcheurs du Sénégal à ceux du Morbihan, des phares du Finistère aux calanques de Marseille, des paisibles vacances en bord de mer aux lumières et aux vagues qui animent les paysages maritimes, les photographies présentées par le GPL reflètent la mer dans toutes ses dimensions, ses frontières, sa part de rêve, sa violence, sa beauté, lieu d’activité professionnelle comme synonyme d’évasion. Le GPL est très heureux d’exposer ainsi pour la première fois au Musée des Thoniers d’Etel et de présenter la diversité des regards de ses membres sur l’univers maritime. .

Musée des Thoniers Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 26 67

