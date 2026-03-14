Exposition Regards sur la nature par Les Amis d’Hom’Arts Berck
Exposition Regards sur la nature par Les Amis d’Hom’Arts Berck samedi 11 avril 2026.
Exposition Regards sur la nature par Les Amis d’Hom’Arts
30 avenue du Général de Gaulle Kursaal Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-11
Exposition Regards sur la nature organisée par l’association Les Amis d’Hom’Arts
Entrée libre de 14h30 à 17h30. .
30 avenue du Général de Gaulle Kursaal Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 82 98 63 04 lesamishomarts@gmail.com
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English :
L’événement Exposition Regards sur la nature par Les Amis d’Hom’Arts Berck a été mis à jour le 2026-03-02 par Adrien Duflos