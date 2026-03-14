Exposition Regards sur la nature par Les Amis d’Hom’Arts

30 avenue du Général de Gaulle Kursaal Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-11

Exposition Regards sur la nature organisée par l’association Les Amis d’Hom’Arts

Entrée libre de 14h30 à 17h30. .

30 avenue du Général de Gaulle Kursaal Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 82 98 63 04 lesamishomarts@gmail.com

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English :

L’événement Exposition Regards sur la nature par Les Amis d’Hom’Arts Berck a été mis à jour le 2026-03-02 par Adrien Duflos