Exposition Regards sur la nature par Les Amis d’Hom’Arts Berck

Exposition Regards sur la nature par Les Amis d’Hom’Arts Berck samedi 11 avril 2026.

Exposition Regards sur la nature par Les Amis d’Hom’Arts

30 avenue du Général de Gaulle Kursaal Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-11

Exposition Regards sur la nature organisée par l’association Les Amis d’Hom’Arts

Entrée libre de 14h30 à 17h30.   .

30 avenue du Général de Gaulle Kursaal Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 82 98 63 04  lesamishomarts@gmail.com

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English :

L’événement Exposition Regards sur la nature par Les Amis d’Hom’Arts Berck a été mis à jour le 2026-03-02 par Adrien Duflos

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