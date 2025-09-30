Exposition « Regards sur le sport » Salle des Clercs Valence

Salle des Clercs Place de l’Université Valence Drôme

Début : 2025-09-30

fin : 2025-10-04

2025-09-30

Le sport vu à travers l’oeil des photographes.

Venez découvrir l’expo photo du concours organisé par l’Office des Sports Valentinois et votez pour votre cliché préféré !

Salle des Clercs Place de l’Université Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 19 33 osv@osvalence.com

English :

Sport as seen through the eyes of photographers.

Come and discover the photo exhibition organized by the Office des Sports Valentinois and vote for your favorite shot!

German :

Sport durch die Augen von Fotografen gesehen.

Entdecken Sie die Fotoausstellung des Wettbewerbs, der vom Office des Sports Valentinois organisiert wurde, und stimmen Sie für Ihr Lieblingsbild ab!

Italiano :

Lo sport visto dagli occhi dei fotografi.

Venite a vedere la mostra fotografica organizzata dall’Office des Sports Valentinois e votate il vostro preferito!

Espanol :

El deporte visto a través de los ojos de los fotógrafos.

Venga a ver la exposición fotográfica organizada por la Office des Sports Valentinois y vote por su favorita

