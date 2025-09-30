Exposition « Regards sur le sport » Salle des Clercs Valence
Exposition « Regards sur le sport »
Salle des Clercs Place de l’Université Valence Drôme
Début : 2025-09-30
fin : 2025-10-04
2025-09-30
Le sport vu à travers l’oeil des photographes.
Venez découvrir l’expo photo du concours organisé par l’Office des Sports Valentinois et votez pour votre cliché préféré !
Salle des Clercs Place de l’Université Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 19 33 osv@osvalence.com
English :
Sport as seen through the eyes of photographers.
Come and discover the photo exhibition organized by the Office des Sports Valentinois and vote for your favorite shot!
German :
Sport durch die Augen von Fotografen gesehen.
Entdecken Sie die Fotoausstellung des Wettbewerbs, der vom Office des Sports Valentinois organisiert wurde, und stimmen Sie für Ihr Lieblingsbild ab!
Italiano :
Lo sport visto dagli occhi dei fotografi.
Venite a vedere la mostra fotografica organizzata dall’Office des Sports Valentinois e votate il vostro preferito!
Espanol :
El deporte visto a través de los ojos de los fotógrafos.
Venga a ver la exposición fotográfica organizada por la Office des Sports Valentinois y vote por su favorita
