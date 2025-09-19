Exposition « Regards sur l’église » Halle de la Mairie Mondoubleau

Entrée libre

Début : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T11:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

VIsites scolaires le vendredi, tout public le samedi.

Exposition de tableaux et dessins réalisés par des habitants du territoire, adultes et enfants, inspirés par le bâtiment de l’église Saint-Denis de Mondoubleau (41). Les oeuvres ont été réalisées par les adhérents de l’Association des Artistes de la Vallée du Couëtron et de l’Association Pirouette dans le cadre de la collecte de la Fondation du Patrimoine pour la restauration du toit de l’église.

Halle de la Mairie Place du Marché 41170 Mondoubleau Mondoubleau 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Mairie de Mondoubleau, ancienne halle

Mairie de Mondoubleau