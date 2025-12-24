Exposition Regards sur les algues, Quai Cambarell Lanildut

Exposition Regards sur les algues

Quai Cambarell Maison de l’Algue Lanildut Finistère

Venez découvrir la nouvelle exposition Regards sur les algues à la Maison de l’Algue.

A partir des dessins de Nolwenn LANGUILLE, une équipe de naturalistes locaux des associations Estran Nature et Grains de Sable portent leurs regards sur la diversité des algues de nos côtes.

L’artiste révèle leurs formes, couleurs ou particularités à travers ses œuvres.

Vous pouvez également retrouver ses dessins dans le livre Quand les algues se découvrent disponible à la Maison de l’Algue.

Exposition visible avec le billet d’entrée pour visiter l’espace muséographique, du lundi au mercredi sur les horaires d’ouverture de la Maison de l’Algue. .

