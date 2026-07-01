AGENDA · Cambrai
Exposition Regard(s) vers le(s) haut(s), Chapelle des Jésuites, Cambrai, Cambrai
samedi 4 juillet 2026 · Chapelle des Jésuites, Cambrai · Cambrai
Informations pratiques
Exposition Regard(s) vers le(s) haut(s) 4 juillet – 20 septembre Chapelle des Jésuites, Cambrai Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Du 4 juillet au 20 septembre 2026
De 10h à 12h et de 15h à 18h
Chapelle des Jésuites, place du Saint-Sépulcre
Au programme : exposition des territoires de notre régions – Gratuit
Chapelle des Jésuites, Cambrai Chapelle des Jésuites, Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France
Du 4 juillet au 20 septembre 2026 agglodecambrai
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