Exposition Regard(s) vers le(s) haut(s), Chapelle des Jésuites, Cambrai, Cambrai

Informations pratiques

Exposition Regard(s) vers le(s) haut(s) 4 juillet – 20 septembre Chapelle des Jésuites, Cambrai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Du 4 juillet au 20 septembre 2026

De 10h à 12h et de 15h à 18h

Chapelle des Jésuites, place du Saint-Sépulcre

Au programme : exposition des territoires de notre régions – Gratuit

Chapelle des Jésuites, Cambrai Chapelle des Jésuites, Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France

Du 4 juillet au 20 septembre 2026 agglodecambrai