Exposition Regenbogen Médiathèque Communautaire Sarreguemines

Regenbogen rassemble des travaux attenants à la création de livres pour enfants.

Élisa Géhin y présente les dessins originaux et tirages de trois livres pour les tout petits Ça Ne Tient Pas Debout (Les Fourmis Rouges, 2024), AbabaBC (éditions 4048, 2023), et Météo Surprise (éditions Thierry Magnier, février 2026).

En marge de son travail éditorial, elle conçoit des jeux qui accompagnent ses ouvrages.

Ici un jeu d’équilibre, là un mémory et par ici des tampons. On passe du dessin noir et blanc à l’impression couleur, jusqu’au volume comme dans un arc dans le ciel !Enfants

Regenbogen brings together work related to the creation of children’s books.

Élisa Géhin presents original drawings and prints from three books for the very young: Ça Ne Tient Pas Debout (Les Fourmis Rouges, 2024), AbabaBC (éditions 4048, 2023), and Météo Surprise (éditions Thierry Magnier, February 2026).

Alongside her editorial work, she designs games to accompany her books.

Here a balancing game, there a memory, and over here stamps. From black-and-white drawings to color prints, and all the way to volume like a rainbow!

