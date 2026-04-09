Du 18 avril au 6 juin 2026, La Roche, dans le 14e arrondissement de Paris, accueille cette exposition consacrée aux étudiant·es, jeunes agences et paysagistes, dont les pratiques et les regards se croisent autour d’une même interrogation : qu’est-ce que le paysage à l’heure des mutations écologiques et sociales ?

À travers projets, films, images et dispositifs sensibles, (re)générations paysage propose une immersion dans les pratiques contemporaines du paysage. On y découvre à la fois une manière de penser le paysage, comme un outil pour interroger notre relation au vivant et au territoire ; de le faire, en composant avec les milieux, les usages et les dynamiques du vivant ; et de l’apprendre, par l’observation, l’expérimentation et la transmission.

L’exposition met ainsi en lumière une nouvelle génération de paysagistes engagés, pour qui le paysage n’est pas un décor mais un espace vivant, en constante transformation, révélateur de notre manière d’habiter le monde.

Horaires :

mercredi de 12h à 21h

jeudi de 16h à 21h

vendredi de 16h à 21h

samedi de 12h à 21h

À l’occasion de ses 60 ans, l’ésaj présente « (re)générations paysage », une exposition consacrée à celles et ceux qui imaginent, conçoivent et transforment les paysages contemporains.

Du samedi 18 avril 2026 au samedi 06 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Roche 15, avenue du Général Leclerc 74014 Paris

https://www.facebook.com/events/1275377793925621/



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