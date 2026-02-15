EXPOSITION: Régine Caron, Dominique Lahitte, Étienne Lavigne chapelle de la Persévérance – Pau
EXPOSITION: Régine Caron, Dominique Lahitte, Étienne Lavigne
chapelle de la Persévérance – 3 Rue de Gontaut Biron Pau Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-22
2026-02-16
Exposition d’art contemporain réunissant trois peintres. .
chapelle de la Persévérance – 3 Rue de Gontaut Biron Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 25 41 dominique.lahitte@gmail.com
