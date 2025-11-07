Exposition Régiocréativ’ Sélestat Sélestat

Exposition de créations classiques et contemporaines d’artistes alsaciens et allemands

Une quinzaine d’artistes venus de France et d’Allemagne exposent leur savoir faire qu’ils partageront durant 3 jours, avec le public dans les domaines de la photographie, de l’illustration, de la calligraphie, de la peinture sur toile, sur porcelaine, sur soie ainsi que du modelage. 0 .

Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 06 45 91 96 freddy.kempf@hotmail.fr

English :

Exhibition of classical and contemporary creations by Alsatian and German artists

German :

Ausstellung klassischer und zeitgenössischer Kreationen von elsässischen und deutschen Künstlern

Italiano :

Esposizione di opere classiche e contemporanee di artisti alsaziani e tedeschi

Espanol :

Exposición de obras clásicas y contemporáneas de artistas de Alsacia y Alemania

