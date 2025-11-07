Exposition Régiocréativ’ Sélestat Sélestat
Exposition Régiocréativ’ Sélestat
Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-07 14:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-07
Exposition de créations classiques et contemporaines d’artistes alsaciens et allemands
Une quinzaine d’artistes venus de France et d’Allemagne exposent leur savoir faire qu’ils partageront durant 3 jours, avec le public dans les domaines de la photographie, de l’illustration, de la calligraphie, de la peinture sur toile, sur porcelaine, sur soie ainsi que du modelage. 0 .
Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est
English :
Exhibition of classical and contemporary creations by Alsatian and German artists
German :
Ausstellung klassischer und zeitgenössischer Kreationen von elsässischen und deutschen Künstlern
Italiano :
Esposizione di opere classiche e contemporanee di artisti alsaziani e tedeschi
Espanol :
Exposición de obras clásicas y contemporáneas de artistas de Alsacia y Alemania
