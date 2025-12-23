Exposition Régionale 26 Le souffle de la subsistance, Mulhouse

Exposition Régionale 26 Le souffle de la subsistance

16 rue de la Fonderie Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-02 14:00:00

fin : 2026-01-11 18:00:00

Date(s) :

2026-01-02

Déployée entre La Kunsthalle et La Filature à Mulhouse, cette exposition en deux chapitres invite à redécouvrir ce que nous ne voyons plus notre quotidien. Derrière les objets familiers, les matières que nous touchons ou les gestes que nous répétons chaque jour, se cache un monde devenu invisible, celui de la fabrication, de la main et du vivant.

Inspirée par la réflexion de la sociologue Geneviève Pruvost dans Quotidien politique (La Découverte, 2024), l’exposition explore cette distance que la société industrialisée a creusée entre nous et ce qui nous entoure. À travers des œuvres sensibles et attentives, des artistes réinvestissent ce territoire intime ils renouent avec les gestes simples, revisite les savoir-faire anciens, expérimentent à partir des ressources disponibles dans leur environnement immédiat.

Leur regard, à la fois poétique et politique, réinvente notre lien au monde et nous invite à ralentir, observer, ressentir.

Ensemble, leurs créations forment Le souffle de la subsistance, un parcours immersif qui interroge notre rapport à la matière, à la nature et au soin, et nous rappelle que notre quotidien, aussi ordinaire soit-il, peut redevenir un espace de vie partagé, conscient et vibrant. 0 .

16 rue de la Fonderie Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 66 47 kunsthalle@mulhouse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Running between La Kunsthalle and La Filature in Mulhouse, this two-part exhibition invites us to rediscover what we no longer see: our everyday lives. Behind familiar objects, the materials we touch and the gestures we repeat every day, lies a world that has become invisible: the world of manufacturing, of the hand and of the living.

