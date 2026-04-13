Saint-Jean-la-Poterie

Exposition Régionale de bonsaï

Salle Pierre Glet Saint-Jean-la-Poterie Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Auprès de mon arbre, le club de Bonsaï des Pays de Vilaine organise, sous l’égide de la Fédération Française de Bonsaï, l’Exposition Régionale Ouest de bonsaï regroupant les arbres venant des clubs de l’ouest Bretagne, Pays de Loire et sud de la Normandie. Il y aura de nombreuses animations autour du bonsaï. Une petite restauration sera à disposition le midi avec un Food-truck. .

Salle Pierre Glet Saint-Jean-la-Poterie 56350 Morbihan Bretagne +33 6 44 28 03 00

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English :

L’événement Exposition Régionale de bonsaï Saint-Jean-la-Poterie a été mis à jour le 2026-04-13 par OT PAYS DE REDON