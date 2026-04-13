Saint-Jean-la-Poterie

Exposition Régionale de bonsaï

Salle Pierre Glet Saint-Jean-la-Poterie Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Auprès de mon Arbre, le club de bonsaï des Pays de Vilaine organise l’Exposition Régionale de Bonsaï, sous l’égide de la Fédération Française de bonsaï. Les arbres exposés viennent des clubs de Bretagne, des Pays de la Loire et du sud de la Normandie .

Salle Pierre Glet Saint-Jean-la-Poterie 56350 Morbihan Bretagne +33 6 44 28 03 00

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English :

L’événement Exposition Régionale de bonsaï Saint-Jean-la-Poterie a été mis à jour le 2026-04-13 par OT PAYS DE REDON