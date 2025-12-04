Exposition – Régis LOISEL – La Dernière Maison Juste Avant La Forêt Galerie 9e art Paris

Régis Loisel est de retour au dessin 9 ans après son dernier album comme dessinateur. Sur un scénario de Jean-Blaise Djian et Régis Loisel, cette bande dessinée propose au lecteur un récit loufoque et fantasque autour d’un week-end dans le manoir isolé des De Cormolan, un lieu où les apparences sont trompeuses et les vengeances savoureuses.

Malgré les années qui séparent ses albums, le trait de Régis Loisel reste reconnaissable au premier coup d’œil. Il s’est depuis longtemps imposé dans le 9e art, orfèvre du noir et blanc, il saisit l’expressivité de ses personnages avec vivacité et peuple ses décors d’ombres en hachures. Ce nouvel album regorge de détails et de compositions dynamiques pour un récit aux émotions vives.

Régis Loisel, est né dans les Deux-Sèvres le 4 décembre 1951, il s’installe à Paris au début des années 1970 et s’impose dans la bande dessinée « adulte ».

À partir du début des années 80, sa carrière prend son envol avec la série La Quête de l’Oiseau du Temps, co-scénarisé avec Serge Le Tendre. Cette série est devenue un pilier de la bande dessinée de fantastique franco-belge.

En 1990 il explore seul le scénario et le dessin dans sa réinterprétation du récit de Peter Pan. Il publie aussi en 1989 un one shot érotique en collaboration avec Rose Le Guirec : Troubles fêtes.

En parallèle de sa carrière de dessinateur, Régis Loisel écrit des scénarios comme Fanfreluches pour une sirène avec Christine Oudot, Pyrénée avec Philippe Sternis, Le Grand mort dessiné par Vincent Mallié et Un putain de salopard avec Olivier Pont.

De 2005 à 2014, il se lance dans une aventure créative à quatre mains avec Jean-Louis Tripp pour la série Magasin Général.

Il continue de suivre les aventures de l’univers de La Quête de L’Oiseau du Temps comme co-scénariste avec Serge Le Tendre.

Régis Loisel obtient le grand prix à d’Angoulême en 2003.

L’ensemble de son œuvre a déjà profondément marqué la bande dessinée franco-belge.

La Galerie 9e art expose les planches du dernier album de Régis Loisel pour son retour avec La Dernière Maison Juste Avant La Forêt

Le jeudi 04 décembre 2025

de 18h00 à 21h00

Du vendredi 05 décembre 2025 au samedi 03 janvier 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 13h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-04T19:00:00+01:00

fin : 2026-01-03T20:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-04T18:00:00+02:00_2025-12-04T21:00:00+02:00;2025-12-05T11:00:00+02:00_2025-12-05T13:00:00+02:00;2025-12-05T14:00:00+02:00_2025-12-05T19:00:00+02:00;2025-12-06T11:00:00+02:00_2025-12-06T13:00:00+02:00;2025-12-06T14:00:00+02:00_2025-12-06T19:00:00+02:00;2025-12-10T11:00:00+02:00_2025-12-10T13:00:00+02:00;2025-12-10T14:00:00+02:00_2025-12-10T19:00:00+02:00;2025-12-11T11:00:00+02:00_2025-12-11T13:00:00+02:00;2025-12-11T14:00:00+02:00_2025-12-11T19:00:00+02:00;2025-12-12T11:00:00+02:00_2025-12-12T13:00:00+02:00;2025-12-12T14:00:00+02:00_2025-12-12T19:00:00+02:00;2025-12-13T11:00:00+02:00_2025-12-13T13:00:00+02:00;2025-12-13T14:00:00+02:00_2025-12-13T19:00:00+02:00;2025-12-17T11:00:00+02:00_2025-12-17T13:00:00+02:00;2025-12-17T14:00:00+02:00_2025-12-17T19:00:00+02:00;2025-12-18T11:00:00+02:00_2025-12-18T13:00:00+02:00;2025-12-18T14:00:00+02:00_2025-12-18T19:00:00+02:00;2025-12-19T11:00:00+02:00_2025-12-19T13:00:00+02:00;2025-12-19T14:00:00+02:00_2025-12-19T19:00:00+02:00;2025-12-20T11:00:00+02:00_2025-12-20T13:00:00+02:00;2025-12-20T14:00:00+02:00_2025-12-20T19:00:00+02:00;2025-12-24T11:00:00+02:00_2025-12-24T13:00:00+02:00;2025-12-24T14:00:00+02:00_2025-12-24T19:00:00+02:00;2025-12-25T11:00:00+02:00_2025-12-25T13:00:00+02:00;2025-12-25T14:00:00+02:00_2025-12-25T19:00:00+02:00;2025-12-26T11:00:00+02:00_2025-12-26T13:00:00+02:00;2025-12-26T14:00:00+02:00_2025-12-26T19:00:00+02:00;2025-12-27T11:00:00+02:00_2025-12-27T13:00:00+02:00;2025-12-27T14:00:00+02:00_2025-12-27T19:00:00+02:00;2025-12-31T11:00:00+02:00_2025-12-31T13:00:00+02:00;2025-12-31T14:00:00+02:00_2025-12-31T19:00:00+02:00;2026-01-01T11:00:00+02:00_2026-01-01T13:00:00+02:00;2026-01-01T14:00:00+02:00_2026-01-01T19:00:00+02:00;2026-01-02T11:00:00+02:00_2026-01-02T13:00:00+02:00;2026-01-02T14:00:00+02:00_2026-01-02T19:00:00+02:00;2026-01-03T11:00:00+02:00_2026-01-03T13:00:00+02:00;2026-01-03T14:00:00+02:00_2026-01-03T19:00:00+02:00

Galerie 9e art 4, rue Crétet 75009 Paris

https://www.galerie9art.fr/index.php?content=exhib&exhib=513 +33983210384 contact@galerie9art.fr https://www.facebook.com/galerieneuvieme.art https://www.facebook.com/galerieneuvieme.art