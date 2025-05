Exposition « réhabiter » – IBOS Ibos, 11 juin 2025 07:00, Ibos.

Une exposition réalisée par le CAUE 65 Rénover, Réhabiliter, Réemployer, Réparer, Révéler, Réutiliser, Récupérer, Rétablir… à découvrir du lundi au samedi de 9h à 18h.

IBOS 23 Route de Pau

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 71 48 caue-65@orange.fr

English :

An exhibition produced by CAUE 65: Renovate, Rehabilitate, Reuse, Repair, Reveal, Reuse, Recover, Restore… to discover Monday to Saturday, 9am to 6pm.

German :

Eine vom CAUE 65 realisierte Ausstellung: Renovieren, Sanieren, Wiederverwenden, Reparieren, Offenlegen, Wiederverwenden, Wiederherstellen, Wiederherstellen… zu entdecken von Montag bis Samstag von 9h bis 18h.

Italiano :

Una mostra prodotta dal CAUE 65: Ristrutturare, Riabilitare, Riutilizzare, Riparare, Rivelare, Riutilizzare, Recuperare, Ripristinare… da scoprire dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18.

Espanol :

Una exposición producida por el CAUE 65: Renovar, Rehabilitar, Reutilizar, Reparar, Revelar, Reutilizar, Recuperar, Restaurar… para descubrir de lunes a sábado de 9 a 18 h.

