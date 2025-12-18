Exposition Reiner Claessens Médiathèque de la Haye 5, rue de la libération La Haye

Exposition Reiner Claessens

Ma musique intérieure donne des couleurs ainsi que des rythmes à ma peinture. Celle-ci offre des structures aux formes mathématiques qu’elles soient symétriques (fermées) ou asymétriques (libres). J’aime la musique de toutes sortes. Harmonie des couleurs ou des notes. Jouant du blues. Je le projette à travers mon art.

Vernissage en musique vendredi 9 janvier à 18h

Exposition accessible sur les horaires d’ouverture de la médiathèque Lundi/mardi/vendredi 15h/18h, mercredi 10h/18h, samedi 10h/17h .

Médiathèque de la Haye 5, rue de la libération La Haye du Puits La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

