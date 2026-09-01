Exposition Reliefs oniriques Médiathèque de l’Orangerie Jarnac
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque de l'Orangerie · Jarnac
Informations pratiques
Jarnac
Exposition Reliefs oniriques
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-09-26
L’exposition Reliefs Oniriques, de l’artiste Rachel Favroul, vous invite à découvrir un univers graphique délicat et contemplatif, né de l’exploration et de l’expérimentation de la technique du monotype.
.
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The exhibition *Reliefs Oniriques*, by artist Rachel Favroul, invites you to discover a delicate and contemplative visual world, born from the exploration and experimentation with the monotype technique.
L’événement Exposition Reliefs oniriques Jarnac a été mis à jour le 2026-09-11 par Destination Cognac
À voir aussi à Jarnac (Charente)
- JEP | La Maison du fondateur Courvoisier Courvoisier Jarnac 18 septembre 2026
- Courvoisier : visite commentée de la Maison du Fondateur, Maison Courvoisier, Jarnac 18 septembre 2026
- JEP | Histoire et patrimoine Médiathèque de l’Orangerie Jarnac 18 septembre 2026
- Conférence : « Jarnac, Histoire et Patrimoines », Médiathèque l’Orangerie, Jarnac 18 septembre 2026
- JEP | Conférence Jarnac, Histoire et Patrimoines à la médiathèque médiathèque de Jarnac Jarnac 18 septembre 2026