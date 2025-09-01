Exposition Rémy Demestre Saint-Savinien

Exposition Rémy Demestre Saint-Savinien lundi 1 septembre 2025.

Exposition Rémy Demestre

Salle du Belvédère Saint-Savinien Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-09-01 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-01

Pour la 3ᵉ année consécutive, l’artiste Rémy Demestre, revient illuminer avec ses œuvres géométriques et colorées. Un univers vibrant, mêlant figuration et abstraction, où peinture et sculpture dialoguent pour offrir un véritable bain d’énergie positive.

Salle du Belvédère Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 42 79 12

Zum dritten Mal in Folge wird der Künstler Rémy Demestre mit seinen geometrischen und farbenfrohen Werken begeistern. Ein vibrierendes Universum aus Figuration und Abstraktion, in dem Malerei und Skulptur miteinander in Dialog treten, um ein wahres Bad in positiver Energie zu bieten.

Per il terzo anno consecutivo, l’artista Rémy Demestre torna a illuminare la mostra con le sue opere geometriche e colorate. Un universo vibrante, che unisce arte figurativa e astratta, dove pittura e scultura interagiscono per creare un vero e proprio bagno di energia positiva.

Por tercer año consecutivo, el artista Rémy Demestre vuelve a iluminar el salón con sus obras geométricas y coloristas. Un universo vibrante, que combina arte figurativo y abstracto, donde pintura y escultura interactúan para crear un auténtico baño de energía positiva.

