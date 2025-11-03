EXPOSITION REMY ROUX BOITES ET PIC Lunel

EXPOSITION REMY ROUX BOITES ET PIC Lunel lundi 3 novembre 2025.

EXPOSITION REMY ROUX BOITES ET PIC

3 Place Louis Christol Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-03

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-11-03

Nouvelle exposition à l’Esthète de l’Art à Lunel à l’affiche, céramique et illustrations par l’artiste Rémy Roux.

Rémy Roux propose un voyage poétique à travers le façonnage de boîtes incroyables et ses visions de la seule montagne de la région.

Les lundis, mardis et jeudis de 14h à 17h.

Visite de l’exposition sur rendez-vous www.lesthetedelart.fr ou contact@lesthetedelart.fr .

3 Place Louis Christol Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 9 81 92 35 95

English :

New exhibition at L’Esthète de l’Art in Lunel: featuring ceramics and illustrations by artist Rémy Roux.

German :

Neue Ausstellung im Esthète de l’Art in Lunel: Auf dem Programm stehen Keramik und Illustrationen des Künstlers Rémy Roux.

Italiano :

Nuova mostra all’Esthète de l’Art di Lunel: ceramiche e illustrazioni dell’artista Rémy Roux.

Espanol :

Nueva exposición en l’Esthète de l’Art de Lunel: cerámica e ilustraciones del artista Rémy Roux.

L’événement EXPOSITION REMY ROUX BOITES ET PIC Lunel a été mis à jour le 2025-10-20 par 34 OT PAYS DE LUNEL