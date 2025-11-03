EXPOSITION REMY ROUX BOITES ET PIC Lunel
EXPOSITION REMY ROUX BOITES ET PIC Lunel lundi 3 novembre 2025.
EXPOSITION REMY ROUX BOITES ET PIC
3 Place Louis Christol Lunel Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-03
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-11-03
Nouvelle exposition à l’Esthète de l’Art à Lunel à l’affiche, céramique et illustrations par l’artiste Rémy Roux.
Rémy Roux propose un voyage poétique à travers le façonnage de boîtes incroyables et ses visions de la seule montagne de la région.
Les lundis, mardis et jeudis de 14h à 17h.
Visite de l’exposition sur rendez-vous www.lesthetedelart.fr ou contact@lesthetedelart.fr .
3 Place Louis Christol Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 9 81 92 35 95
English :
New exhibition at L’Esthète de l’Art in Lunel: featuring ceramics and illustrations by artist Rémy Roux.
German :
Neue Ausstellung im Esthète de l’Art in Lunel: Auf dem Programm stehen Keramik und Illustrationen des Künstlers Rémy Roux.
Italiano :
Nuova mostra all’Esthète de l’Art di Lunel: ceramiche e illustrazioni dell’artista Rémy Roux.
Espanol :
Nueva exposición en l’Esthète de l’Art de Lunel: cerámica e ilustraciones del artista Rémy Roux.
L’événement EXPOSITION REMY ROUX BOITES ET PIC Lunel a été mis à jour le 2025-10-20 par 34 OT PAYS DE LUNEL