Exposition Renard – Allouville-Bellefosse, 7 juillet 2025 14:00, Allouville-Bellefosse.

Seine-Maritime

Exposition Renard 12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-07 14:00:00

fin : 2025-09-26 18:00:00

Date(s) :

2025-07-07

Durant tout l’été, l’Espace Découverte de l’association CHENE propose une exposition temporaire sur le renard. Réalisée par l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS), elle vous invite à en apprendre davantage sur ce petit mammifère bien connu de nos campagnes. Réputé pour sa ruse, c’est aussi un maître dans l’art de l’adaptation et un allié redoutable pour nos cultures agricoles. Cette exposition temporaire s’inscrit dans le parcours de visite préexistant, comprenant déjà l’exposition Du dino à l’oiseau , la muséographie faune de Normandie, la collection de squelettes de mammifères marins et la vigie.

Durant tout l’été, l’Espace Découverte de l’association CHENE propose une exposition temporaire sur le renard. Réalisée par l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS), elle vous invite à en apprendre davantage sur ce petit mammifère bien connu de nos campagnes. Réputé pour sa ruse, c’est aussi un maître dans l’art de l’adaptation et un allié redoutable pour nos cultures agricoles. Cette exposition temporaire s’inscrit dans le parcours de visite préexistant, comprenant déjà l’exposition Du dino à l’oiseau , la muséographie faune de Normandie, la collection de squelettes de mammifères marins et la vigie. .

12 Rue du Musée

Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 06 54 contact@associationchene.com

English : Exposition Renard

Throughout the summer, the CHENE association?s Espace Découverte is hosting a temporary exhibition on the fox. Produced by the Association pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS), it invites you to learn more about this little mammal, well-known in our countryside. Renowned for its cunning, it is also a master in the art of adaptation and a formidable ally for our agricultural crops. This temporary exhibition is part of a pre-existing tour which already includes the « From Dino to Bird » exhibition, the Normandy fauna museography, the marine mammal skeleton collection and the lookout.

German :

Den ganzen Sommer über ist im Espace Découverte des Vereins CHENE eine Sonderausstellung über den Fuchs zu sehen. Die Ausstellung wurde von der Association pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS) realisiert und lädt Sie dazu ein, mehr über dieses kleine Säugetier zu erfahren, das in unseren ländlichen Gebieten gut bekannt ist. Der Fuchs ist für seine Schlauheit bekannt, aber auch ein Meister der Anpassung und ein gefährlicher Verbündeter für unsere landwirtschaftlichen Kulturen. Diese Sonderausstellung ist Teil des bereits bestehenden Rundgangs, zu dem auch die Ausstellung « Vom Dino zum Vogel », die Museographie Fauna der Normandie, die Skelettsammlung von Meeressäugern und der Ausguck gehören.

Italiano :

Per tutta l’estate, l’Espace Découverte dell’associazione CHENE ospita una mostra temporanea sulla volpe. Realizzata dall’Association pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS), la mostra invita a scoprire di più su questo piccolo mammifero così conosciuto in campagna. Rinomato per la sua astuzia, è anche un maestro nell’arte dell’adattamento e un formidabile alleato per le nostre colture agricole. Questa mostra temporanea si inserisce nel percorso di visita già esistente, che comprende la mostra « Dal dino all’uccello », la museografia della fauna normanna, la collezione di scheletri di mammiferi marini e il belvedere.

Espanol :

Durante todo el verano, el Espacio Descubrimiento de la asociación CHENE acoge una exposición temporal sobre el zorro. Organizada por la Association pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS), la exposición le invita a conocer mejor a este pequeño mamífero tan conocido en el campo. Célebre por su astucia, es también un maestro en el arte de la adaptación y un formidable aliado para nuestros cultivos agrícolas. Esta exposición temporal se inscribe en el recorrido de visita existente, que ya incluye la exposición « Del dino al pájaro », la museografía de la fauna de Normandía, la colección de esqueletos de mamíferos marinos y el mirador.

L’événement Exposition Renard Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2025-05-26 par Yvetot Normandie Tourisme