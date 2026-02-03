Exposition Renault populaires et sportives Musée de l’automobile Musée de l’Automobile de Lorraine Forêt de Haye Bois-de-Haye

Exposition Renault populaires et sportives Musée de l’automobile

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

À l’occasion de la réouverture annuelle, le Musée de l’Automobile de Lorraine vous présente une collection de voitures Renault.

Qu’elles aient bercé votre enfance en étant un des modèles les plus populaires, ou qu’elles fassent partie des collections sport, la marque Renault sera représentée !Tout public

Musée de l’Automobile de Lorraine Forêt de Haye Allée des Merisiers Bois-de-Haye 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 23 28 38 alaacl1969@gmail.com

English :

To mark its annual reopening, the Musée de l’Automobile de Lorraine presents a collection of Renault cars.

Whether they lulled your childhood by being one of the most popular models, or are part of the sports collections, the Renault brand will be represented!

