Exposition Rencontre avec les couleurs de la vie Maison des Services Publics 1er étage nord Montélimar

Exposition Rencontre avec les couleurs de la vie

Maison des Services Publics 1er étage nord 1 avenue St Martin Montélimar Drôme

Tarif :

Date :

Début : Samedi 2025-12-01 09:00:00

fin : 2025-12-19 18:00:00

Date(s) :

2025-12-01

Les tableaux de Christiane Félix très colorés répondent à des réflexions sur la Vie.

Chaque œuvre démarre à partir d’une phrase consignée dans des carnets intimes. Ainsi elle tire le fil et le tableau prend forme.



Maison des Services Publics 1er étage nord 1 avenue St Martin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 31 45 contact@upmontelimar.fr

English :

Christiane Félix’s colorful paintings respond to reflections on Life.

Each work begins with a phrase recorded in an intimate notebook. In this way, she pulls the thread and the painting takes shape.

German :

Die farbenfrohen Gemälde von Christiane Félix sind eine Antwort auf Reflexionen über das Leben.

Jedes Werk beginnt mit einem Satz, der in ihren Tagebüchern festgehalten ist. So zieht sie den Faden und das Bild nimmt Gestalt an.

Italiano :

I dipinti colorati di Christiane Félix sono una risposta alle sue riflessioni sulla vita.

Ogni opera inizia con una frase registrata nei suoi diari. Tirando il filo, il dipinto prende forma.

Espanol :

Los coloridos cuadros de Christiane Félix responden a sus reflexiones sobre la vida.

Cada obra comienza con una frase anotada en sus diarios. Tira del hilo y el cuadro toma forma.

